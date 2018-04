Bambino investito in via Gabriele D’Annunzio.

Bambino investito sul posto sono intervenuti i sanitari

Paura per l’investimento di un bambino intorno alle 17 di questo pomeriggio. Il piccolo, 6 anni, è uscito dal condominio dove risiede con la famiglia in via Gabriele D’Annunzio. Stando ai primi rilievi il bambino avrebbe attraversato di corsa sulle strisce pedonali. Proprio in quegli istanti però, lungo la strada transitava una Lancia Delta bianca che non ha fatto in tempo a fermarsi. La donna al volante si è subito fermata per prestare i primi soccorsi. Il bambino, fortunatamente, è stato però urtato in maniera lieve e non ha riportato traumi o ferite. Sul posto la Polizia locale e un’ambulanza, che ha soccorso il piccolo olgiatese in codice verde.