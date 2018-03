Auto ribaltata in via Resegone a Cernusco, vittima dell’incidente una donna di 66 anni.

Auto ribaltata vicino al cimitero

Poco prima delle 20.30 di questa sera un brutto incidente si è verificato a Cernusco. In via Resegone, poco lontano dal cimitero, infatti, un’auto si è ribaltata. Alla guida una donna di 66 anni che, forse urtando il marciapiede con una ruota, ha perso il controllo della sua Opel Corsa. Sul posto sono prontamente intervenuti i mezzi di soccorso, due ambulanze e un’automedica, in codice rosso. Fortunatamente le condizioni della donna si sono rivelate stabili e meno gravi del previsto. Sul posto anche i Vigili del fuoco della compagnia di Merate e la Polstrada di Lecco.