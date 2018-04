Auto in fiamme nel parcheggio del cimitero. Il misterioso incendio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Paderno d’Adda.

Auto in fiamme

L’auto si trovava parcheggiata in una area di sosta vicina al cimitero del paese. Ancora da accertare le cause del rogo e anche da quanto tempo il mezzo fosse lì. Quel che è certo è che le fiamme hanno devastato l’utilitaria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Merate che hanno dovuto lavorare non poco per avere la meglio sulle fiamme. In merito alla vicenda sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate.

Ennesimo episodio

Quello di oggi è solo l’ennesimo inquietante rogo di auto avvenuto nel Lecchese negli ultimi periodi. Nella notte 2 e il 3 gennaio a Malgrate, in zona Porto, si sono sprigionate le fiamme da una Fiat Punto parcheggiata lungo via Roma. Il rogo coinvolge altre due auto e un furgone. Tre auto parcheggiate in un’area di sosta vanno in fumo a Olginate nella notte del 17 gennaio. Due giorni dopo stessa scena a Lecco, nel rione di Germanedo. Tre le auto in fiamme. E ancora a inizio febbraio auto in fiamme nella stessa notte sia a Olginate che a Garlate. E a marz0 3 auto a fuoco nel cortile di una azienda a Calolzio.