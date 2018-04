Auto fuori strada, paura per una 21enne. Il brutto incidente è avvenuto una manciata di minuti dopo le 9.30 di questa mattina a Olgiate Molgora e precisamente in viale Sommi Picenardi.

Auto fuori strada

Ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto l’esatta dinamica del sinistro, ma secondo una prima ricostruzione sembra che un’auto, una Lancia Y, condotta da una 21enne sia uscita fuori strada. Complice forse l’asfalto reso viscido dalla pioggia l’auto è andata a sbattere con violenza contro un muro di contenimento.

I soccorsi

Sul posto, inizialmente in codice rosso, sono intervenuti tempestivamente, i volontari della Croce Rossa di Casatenovo. Fortunatamente la giovane ha riportato ferite meno gravi del previsto. Spaventata, contusa e frastornata è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti

Strada chiusa

Sul posto, insieme a soccorritori e forze dell’ordine sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i tecnici del Comune. La strada è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni con svolta obbligatoria in via Buttero per chi arriva dal centro paese.