Assume sostanze pericolose e si sente male. Fortunatamente non sono gravi le condizione del ragazzi di 28 anni soccorso ieri sera. E’ successo a Malgrate.

Sostanze pericolose

A soccorrere il giovane rimasto intossicato (non è noto se da farmaci o da altro tipo di sostanze) sono stati i volontari della Croce Rossa di Lecco. I paramedici sono intervenuti in via san Carlo, poco dopo le 20. Dopo aver prestato le prime cure sul posto al giovane e dopo aver valutato la situazione lo hanno trasportato in ospedale, al Manzoni, in codice verde, ovvero poco critico.

Incidente in Brianza

Non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale il 18enne rimasto coinvolto nella tarda serale in un incidente avvenuto a Osnago. Il giovanissimo era a bordo di un’auto che è uscita fuori strada mentre percorreva la Statale. Sul posto, poco prima di mezzanotte, dono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Merate e gli agenti della Polstrada. Il 18enne come detto, non ha avuto bisogno delle cure dell’ospedale.