Arrestato rapinatore dopo il colpo al market situato lungo la provinciale

Carabinieri in azione: arrestato rapinatore

Gli uomini dell’Arma hanno arrestato il rapinatore che ieri, sabato, aveva messo a segno una rapina all’interno del supermercato Ld, situato nell’ex comune di Perego. Il colpo era avvenuto poco dopo le 18 nel market che si affaccia lungo la provinciale che collega Como a Bergamo. Ad agire un bandito solitario che era entrato in azione con il volto parzialmente travisato. L’uomo era entrato dalla porta principale del discount e si era immediatamente diretto verso una delle casse. Qui aveva estratto dalle tasche un coltello e minacciato la cassiera di consegnargli il denaro a disposizione. Poi era fuggito.

L’arresto poco dopo il colpo

Ma la sua fuga non è durata molto visto che poco dopo è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Merate. L’uomo è stato portato in caserma per gli accertamenti del caso e sottoposto ad arresto. I carabinieri sospettano che il bandito possa aver messo a segno anche la rapina avvenuta solo pochi giorni fa a Barzago, sempre all’interno di un supermercato. Non solo, ma gli inquirenti stanno valutando se il bandito possa essere ritenuto responsabile anche di una terza rapina ai danni di una farmacia del territorio. Si è ora in attesa della convalida dell’arresto che potrebbe avvenire già nella giornata di domani, lunedì, quando l’uomo dovrebbe comparire in tribunale a Lecco di fronte ai giudici.