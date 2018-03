Anziano truffato da finti poliziotti. E’accaduto a Verderio questa mattina.

Anziano truffato a Verderio

I malviventi hanno colpito un’abitazione in via San Giorgio. Sarebbero stati addirittura tre i responsabili del raggiro. Il malcapitato verderese che ha subito l’episodio è stato raggirato da una truffa. Uno dei tre individui si è presentato vestito da poliziotto e si è introdotto nella sua abitazione con la scusa di un controllo. Gli altri complici hanno ne hanno invece approfittato sottraendo oro e denaro. I tre sono poi fuggiti a bordo di un’Audi di colore grigio scuro. I carabinieri sono giunti tempestivamente sul posto ma non sono riusciti ad intercettare i malviventi.