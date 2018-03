Anziano morto in casa nel centro di Merate. L’episodio è accaduto poco fa in via Sant’Ambrogio, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale. E sul posto sono ancora presenti i mezzi di soccorso e dei Carabinieri.

Anziano morto in casa

Non sono ancora chiare le circostanze in cui l’anziano è stato trovato privo di vita. Il corpo dell’uomo, del quale non è ancora nota l’identità, è stato rinvenuto nella sua abitazione. Ad aprire la porta sono stati i Vigili del Fuoco, avvertiti con ogni probabilità dai vicini di casa. Sul posto si sono rapidamente portati anche i Carabinieri di Merate e un’autoambulanza: il personale paramedico tuttavia non ha potuto prestare alcun soccorso all’anziano.