Anziana soccorsa nella sua abitazione in centro a Merate. L’episodio è accaduto questo pomeriggio, precisamente nei condomini di via Papa Giovanni XXIII.

Anziana soccorsa in casa

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la donna, classe 1929, sarebbe caduta in casa e non sarebbe più riuscita a rialzarsi. Per soccorrerla è stato dunque necessario il supporto dei Vigili del Fuoco, che hanno quindi permesso al personale medico di entrare in casa. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri. Il grande spiegamento di mezzi di soccorso è stato notato da molti meratesi.