Ancora un incendio tetto domato dai pompieri. E’ successo intorno alle 13 a Robbiate.

Incendio tetto

I Vigili del fuoco di Merate sono entrati infatti in azione all’ora di pranzo in via Indipendenza, l’arteria principale del paese. Con tutta probabilità il malfunzionamento di una canna fumaria stava infatti provocando un principio d’incendio del tetto di una abitazione privata. Provvidenziale l’intervento dei pompieri che sono saliti in cima allo stabile e hanno risolto la situazione evitando gravi danni alla struttura.

I precedenti

E’ davvero lunga la lista degli interventi analoghi, più o meno gravi effettuati dai Vigili del fuoco nelle ultime settimane. E’ dell’altra tremendo incendio che ha devastato una mansarda a Valmadrera, mentre qualche giorno dopo i vigili del fuoco sono intervenuti per casi analoghi a Olgiate Molgora ma anche a Missaglia e a Mandello.