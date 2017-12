Solo ieri, Santo Stefano, la super è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso di tre persone rimaste coinvolte in un brutto sinistro. Questa mattina ennesimo incidente in Super 36, subito dopo lo svincolo per Erba, all’altezza di Civate in direzione sud. Un 40enne coinvolto nel sinistro versa in gravi condizioni.

Ancora un incidente in Super 36

Lo scontro tra mezzi (coinvolti almeno un’auto e un furgone) è avvenuto pochi minuti prima delle 6. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, ma con tutta probabilità la scarsa visibilità e la pioggia battente hanno fatto la loro parte. Toccherà agli agenti della Polstrada, intervenuti sul posto, chiarire cosa sia esattamente successo. Quel che è certo è che quattro persone sono rimaste coinvolte nella carambola. Si tratta di quattro uomini, un 26enne, un 44enne e due 40enni.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, sono intervenute due ambulanze della Croce Verde di Bosisio e della Croce Rossa di Lecco. Non solo ma in super sono arrivati anche i pompieri e i medici del 118 sull’automedica. Solo ferite superficiali per tre dei coinvolti, mentreun 40enne versa in condizioni decisamente più gravi. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Manzoni di Lecco. Per lui in grave trauma dorsale.

Incidente nella notte ad Airuno

Nella notte invece i soccorritori si sono precipitati ad Airuno, sulla Strada provinciale, per un’auto finita fuori strada. Sul posto 118 e volontari del Soccorso di Calolziocorte. Ferito un uomo di 79 anni, molto probabilmente colpito da un malore. L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Merate.