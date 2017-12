Ancora alcol e incidenti nella notte. Fortunatamente nessuna delle persone soccorse versa in gravi condizioni, ma ancora una volta ad essere stato trasportato in ospedale per una intossicazione etilica è un giovanissimo. Solo ieri un 14enne era finito nel nosocomio di Gravedona.

Alcol e incidenti

Stanotte è stato un 21enne ad avere bisogno dell’intervento dei paramedici. E’ successo in piazza della Stazione a Oggiono poco dopo le 3.30. Sul posto sono arrivati i volontari della Croce Bianca in codice giallo. Dopo le prime cure sul posto il giovane è stato trasferito in codice verde, quindi in condizioni poco critiche all’ospedale Mandic di Merate. Qualche ora prima invece maxi carambola tra auto a Cernusco Lombardone. E’ successo poco dopo le 23 sulla Provinciale. Sono stati allertati pompieri e forze dell’ordine e sul posto, per soccorrere gli occupanti dei mezzi, sono intervenuti gli Uomini del 118 e i volontari della Croce Bianca di Merate. Tre le persone coinvolte, duo uomini di 34 e 39 anni e una donna di 28. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite.