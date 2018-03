Per tentare di salvarlo si è mobilitato un vero e proprio schieramento di soccorritori a bordo di due ambulanze. Non solo ma la centrale operativa del 118 ha ah allertato anche l’elisoccorso. Stiamo parlando del 18enne intossicato da sostanze pericolose (saranno gli esami tossicologici a stabilire quali) che è stato soccorso nella tarda serata di ieri.

L’allarme è scattato poco dopo le 22 in una zona boschiva di Robbiate e precisamente i località Duraga. Come detto sul posto, in codice rosso, sono intervenuti i Volontari del soccorso di Calolziocorte e quelli della Croce Rossa di Olgiate. In volo anche l’elicottero dell’ospedale Sant’Anna di Como.

Non solo ma nella zona boschiva sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Merate. A loro il compito di ricostruire cosa sia successo. Dopo le prime tempestive cure sul posto i sanitari hanno fortunatamente escluso che il giovane potesse correre pericolo immediato di vita. Il 18enne infatti è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Manidc di Merate.