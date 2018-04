Il Vigile Andreotti va in pensione e tutta Montevecchia si stringe intorno a lui in una bellissima festa a sorpresa.

Vigile Andreotti, quarant’anni a Montevecchia

Ha vigiliato sul Colle per quarant’anni Claudio Andreotti, il vigile buono amato e stimato da tutti i montevecchini. Dopo una carriera fatta di sacrifici e soddisfazioni, è andato in pensione lo scorso primo aprile. Per festeggiarlo, quindi, la sua famiglia ha voluto organizzare per lui una grande festa in Casetta. La moglie e i figli Roberto e Silvia hanno preparato tutto, invitando amici, parenti ed ex colleghi dello storico vigile per festeggiare oggi, dopo le 17.30, il traguardo della pensione. Presente inoltre il sindaco Franco Carminati che ha assistito Andreotti durante un simbolico e divertente taglio del nastro.