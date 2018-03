Doppia Via Crucis a Merate venerdì 30 marzo: alle 10 si terrà quella per i bambini in oratorio, alle 21 quella cittadina per le vie del centro.

La Via Crucis partirà dalle scuole

Nel venerdì della Settimana Santa a Merate, la parrocchia di sant’Ambrogio organizza la Via Crucis per le vie della città. Nell’anno del Sinodo dei Giovani, la processione partirà dalle scuole superiori di via Lodovichi. Quindi percorrerà via De Gasperi, via Papa Giovanni XXIII, piazza della Vittoria, via Roma e via Sant’Ambrogio per concludersi in chiesa parrocchiale. Nel giorno della Passione del Signore, quindi, i protagonisti saranno i ragazzi.

Un altro avvenimento per i giovani

Giovedì 12 aprile alle ore 21 in oratorio si terrà invece un incontro per tutti i diciottenni e i giovani con l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Sarà l’occasione, per i ragazzi, di porre domande e condividere pensieri e speranze. Per facilitare l’organizzazione si chiede ai gruppi di segnalare la propria presenza all’indirizzo mail segreteriaoratoriomerate@gmail.com.