Il 16, 17 e 18 marzo si svolgerà la venticinquesima edizione delle Uova di Pasqua Ail per la ricerca contro le leucemie

Uova di Pasqua Ail, i volontari scendono di nuovo in piazza

Il 16, 17 e 18 marzo si svolgerà la venticinquesima edizione dell’iniziativa Uova di Pasqua Ail in oltre 4500 piazze italiane. La manifestazione sarà realizzata grazie all’impegno di migliaia di volontari che offriranno le uova di cioccolato, in cambio di un contributo minimo associativo di 12 euro. I fondi raccolti I fondi raccolti saranno impiegati per sostenere la ricerca scientifica contro le leucemie.

Dove e quando sostenere la ricerca con un piccolo contributo