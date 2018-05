L’onorevole Lupi interviene sulla questione dei disagi causati dall’intensificarsi dei voli aerei sul Meratese.

Troppi voli sul Meratese, Lupi chiede a Enav di ristabilire la normalità

“L’aeroporto di Orio al Serio è una ricchezza per la Lombardia. Il suo sviluppo è stata una delle giuste preoccupazioni che ho avuto negli anni in cui sono stato ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Bisogna però coniugare con equilibrio i vantaggi che un aeroporto reca a un territorio, soprattutto alla città e alla provincia di Bergamo, con le esigenze delle province limitrofe”. Lo ha dichiarato ieri l’onorevole Lupi, Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Noi con l’Italia.

“Chiederò un confronto con Enav ed Enac”

“I cambiamenti delle rotte che portano un paese a 40 km dall’aeroporto, Merate e Imbersago in provincia di Lecco, a essere sorvolato 160 volte in dodici ore non sono ragionevoli né accettabili. Come deputato che rappresenta quel territorio mi farò carico di aprire un confronto con l’Enav e con l’Enac, perché sulla zona dell’Alta Brianza e dell’Isola bergamasca sia ripristinato una situazione di normalità”.