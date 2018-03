Treni annullati all’ora del rientro per i pendolari. L’ultimo giorno della settimana si sta rivelando infatti una beffa per centinaia di viaggiatori della linea Lecco-Carnate-Milano.

Treni annullati lungo la tratta

Il treno 10870 da Milano Porta Garibaldi delle 17.52 diretto a Lecco con arrivo previsto alle 18.53 è stato soppresso. A darne comunicazione è stata proprio Trenord. In precedenza anche il convoglio 10871 da Lecco a Milano Porta Garibaldi in arrivo alle 18.38 era stato cancellato. Grandi le polemiche, per altro ampiamente motivate, da parte di centinaia di pendolari lecchesi e brianzoli.