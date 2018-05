Torna a giocare a calcio dopo un grave incidente. E lo fa impreziosendo la sua partita con un gol su calcio di punizione. E’ una storia a lieto fine quella di Camilla Galbusera, 18 anni, di Santa Maria Hoè. Che è tornata a indossare gli scarpini e la divisa del Fiammamonza dopo aver rischiato la vita in un incidente frontale con un tir a Osnago, nel quale sono rimasti coinvolti anche i suoi genitori.

Il grave incidente è acqua passata

Camilla, insieme a papà Diego Galbusera e alla mamma Annalisa Cosmo, possono infatti ritenersi miracolati. Perché negli attimi dello spaventoso impatto contro un camion che aveva imboccato contromano la rotonda di via Olivetti lungo la provinciale 342, la famiglia Galbusera, a bordo di una Peugeot 308, si era vista la morte in faccia. Gravi i traumi subiti: papà Diego, 50enne molto noto per via del suo impegno nel gruppo sportivo di Santa Maria Hoè, ha fratturato nove costole; la mamma Annalisa è stata tra i tre quella che ha avuto più ripercussioni, perché ha rotto diverse costole e anche una spalla e attualmente è in attesa di un’operazione che dovrà effettuare per un’ernia addominale, scoperta, dopo le dimissioni dall’ospedale in cui è rimasta ricoverata per due mesi.

Il ritorno in campo

Camilla, invece, per mesi non ha potuto allenarsi, perché, oltre ad essersi lacerata una palpebra e aver riportato delle microfratture tra il naso e la parete orbitale, ha rotto una vertebra sulla parte bassa della schiena e ha subìto una frattura all’osso del bacino. Il 15 aprile però, dopo tanta riabilitazione, Camilla è tornata in campo nella partita contro il Caprera, che la Fiammamonza ha vinto nettamente 15 a 0.

La storia a lieto fine di Camilla Galbusera e la sua intervista insieme a papà sul Giornale di Merate in edicola da oggi, martedì 1° maggio, e per tutta la settimana. Qui in edizione digitale.