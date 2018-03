Tesseramento Pro Loco ad Airuno saranno dunque due le date per iscriversi al sodalizio.

Tesseramento Pro Loco pronto il gazzebo

Ad Airuno i volontari dell’associazione hanno quindi fissato le date della nuova campagna di tesseramento. Anche quest’anno sarà infatti possibile fare parte del sodalizio paesano. Il presidente Matteo Tavola e il direttivo vi aspettano quindi in via Vittorio Emanuele. Sarà dunque nella zona del mercato il gazzebo che permetterà di aderire alla Pro Loco. I due sabati, 17 e 24 marzo, sono infatti stati previsti come date utili per tale iscrizione, dalle ore 9.30 fino alle 16.30.