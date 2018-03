Tanti auguri mamma! Dillo con una foto, partecipando alla nostra nuova iniziativa! E’ facile, visita il nostro sito Internet TantiAuguriMamma.it

Tanti auguri mamma! Ecco come partecipare

A volte le parole non bastano… dillo con una foto!

Quest’anno per la festa della mamma… sorprendila: scegli la vostra foto più bella e inviala subito. Verrà pubblicata gratuitamente sul tuo giornale preferito: sul Giornale di Lecco in edicola lunedì 7 maggio e sul Giornale di Merate in edicola martedì 8 maggio.

A chi è dedicata questa iniziativa?

A tutti i figli che hanno voglia di emozionare la propria mamma! Che tu sia grande o piccino esprimi il tuo affetto e rendilo indelebile con una dichiarazione unica. L’iniziativa è rivolta alle mamme di tutte le età!

Cosa ti serve per partecipare?

Ti voglio bene, sei speciale, sei unica… quest’anno per dirlo ti basta una foto o un selfie con la tua mamma, l’importante è che sia uno scatto speciale per voi da inviare (entro il 30 aprile) cliccando qui: INVIA SUBITO LA FOTO