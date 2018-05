La toccante testimonianza di suor Maria Anna Sangiorgio, che il 9 aprile scorso ha pronunciato i voti perpetui entrando a far parte delle Missionarie di San Carlo Borromeo.

Suor Maria Anna Sangiorgio racconta com’è maturata la sua vocazione

Figlia del noto commerciante meratese Enrico Sangiorgio, suor Maria Anna (seconda da sinistra) ha accolto volentieri l’invito del Giornale di Merate di raccontare il percorso di discernimento che l’ha portata ad entrare nell’ordine delle Missionarie di San Carlo Borromeo. “In casa ho potuto iniziare a vedere e gustare la bellezza della vita cristiana, e questo mi ha segnata per sempre nel desiderare la stessa Bellezza e Verità in tutti i rapporti e gli ambiti in cui poi mi sono trovata”, scrive nel lungo articolo testimonianza pubblicato dal Giornale di Merate in edicola da martedì 1° maggio.

“Dio è entrato con naturalezza nella quotidianità delle giornate”

Dalla scelta del liceo Don Gnocchi agli studi universitari alla facoltà di lingue straniere, dai viaggi all’estero alla conoscenza delle Missionarie di san Carlo Borromeo, suor Maria Anna racconta degli incontri inaspettati che l’hanno confermata nella sua scelta di “farsi vicina agli uomini a cui Dio ci manda”.

Il testo integrale sul Giornale di Merate in edicola da martedì 1° maggio.