Il Comune di Merate per ricordare la Strage via Fani organizza una cerimonia per il 40° anniversario del sanguinoso attacco terroristico.

Strage via Fani per non dimenticare

Importante quindi ricordare la strage di via Mario Fani a Roma dove hanno perso la vita l’Onorevole Aldo Moro, fondatore della Democrazia Cristiana e dieci uomini della sua scorta. Una ricorrenza per non dimenticare quindi le azioni estremiste avvenute nella politica italiana di quell’epoca.

La cerimonia

Il memoriale si terrà questo venerdì alle ore 10.30 in via Aldo Moro – angolo via Cappelletta, frazione di Pagnano. La cerimonia si svolgerà presso il monumento dedicato a Moro e agli uomini della sua scorta. Alla commemorazione parteciperanno anche Andrea Massironi, sindaco di Merate, le Forze dell’ordine e i bambini delle classi quarta e quinta elementare. Durante la cerimonia il sindaco porrà una corona d’alloro sotto la statua dell’Onorevole in segno di riconoscimento.