Sto guarendo da un tumore grazie ai miei concittadini. E’una testimonianza toccante qella di Nunzio Villari, per 36 anni stradino a Verderio, da tre in pensione, affetto da una forma tumorale che gli ha attaccato il sangue.

Lotta al tumore

Ognuno ha una croce da portare. Ma c’è chi deve tenerne sulle spalle una pesantissima. E riesce a farlo grazie alla fede e a un intero paese, che quotidianamente gli dona un po’ di vita, e lo sta aiutando a guarire da una grave malattia.La malattia ha avuto l’effetto di stringere ancora di più il legame tra lo storico stradino e la «sua» cittadinanza.

Una comunità stretta intorno all’ex stradino

«Pur nella sofferenza, sono stato davvero entusiasta di trovare il sostegno e l’accoglienza dei miei concittadini. Non pensavo di ricevere così tanto affetto. Tanti si sono informati, hanno voluto sapere di me, di come stavo. Mi hanno dato la forza per affrontare questo calvario. Ci sono tantissimi cittadini che sono venuti a trovarmi e che tutt’ora passano a farmi visita».

