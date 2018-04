Semaforo Cernusco in tilt. Questa mattina non pochi automobilisti si sono resi conto della situazione di pericolo che si è creata all’incrocio più battuto del territorio meratese e lo hanno fatto presente in municipio.

Sul posto si stanno alternando Carabinieri e Polizia Locale, per evitare che l’assenza di segnali luminosi possa provocare incidenti. Non si sono registrati particolari disagi, ma è bene prestare attenzione fino a quando la situazione non sarà stata ripristinata.