Sara Frezzotti ha 29 anni, una laurea in legge e viene dalle Marche. Si è trasferita a Merate per amore. E con amore vuole svolgere il ruolo di nuovo presidente della Pro Loco.

Sara Frezzotti alla guida della Pro Loco

Dalle Marche per amore. Del compagno Massimiliano, con il quale vive a Brugarolo. E di quella città di Merate, in cui non è nata, non è cresciuta, ma dove si è subito sentita a casa quando meno di due anni fa ha deciso di trasferirsi. Oggi a Merate, nel difficile ruolo di presidente della Pro Loco, intende dunque donare cultura, divertimento e momenti di aggregazione.

