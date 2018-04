Studenti del Manzoni a scuola questa mattina sulla pista di atletica.

Studenti del Manzoni in gara in sei diverse discipline sportive

Un sabato tematico dedicato allo sport, quello trascorso questa mattina sulla pista di atletica dai 400 studenti delle scuole medie Manzoni di Merate. Sotto uno splendido sole, i ragazzi delle classi prime, seconde e terze si sono cimentati in sei diverse discipline sportive. Salto in lungo, salto in alto, velocità, vortex, corsa a ostacoli e lancio del peso hanno visto i ragazzi cimentarsi in gare con coetanei sotto lo sguardo degli insegnanti e dei genitori.