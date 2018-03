Romans Vainsteins, campione del mondo di ciclismo su strada nel 2000, sarà un testimonial dell’associazione imbersaghese 360

Romans Vainsteins

Romans Vainsteins , ex ciclista su strada lettone classe 1973 è rimasto molto legato all’Italia. Parla benissimo la nostra lingua ed ha corso e vissuto nel nostro Paese per molti anni. Il successo più importante della sua carriera è la vittoria del campionato del mondo del 2000. Specialista delle corse di un giorno, in carriera è riuscito a salire sul podio di ben tre classiche monumento, la Parigi-Roubaix, la Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre. Di grande prestigio anche la vittoria della Tirreno-Adriatico nel 1999. Nello stesso anno si aggiudicò anche la sesta tappa del Giro d’Italia.

Nuovo testimonial

L’ex campione di ciclismo, da ieri sarà il nuovo volto dell’associazione 360. Un vanto non da poco. Un vanto che farà piacere anche ai tantissimi appassionati di ciclismo che abitano e che pedalano nel meratese.