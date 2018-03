Parco Montevecchia e della Valle del Curone. Cercasi volontari per una giornata di “giardinaggio” che si terrà domenica 18 marzo.

Parco Montevecchia giornata di recupero ambientale

Nella mattinata di domenica 18 marzo verranno allestiti due cantieri per eseguire alcuni interventi di recupero del verde nel parco regionale di Montevecchia e della valle del Curone. Chiaramente un’iniziativa per coinvolgere tutta la cittadinanza nel mantenimento e nella cura di un luogo di grande importanza.

Un aiuto collettivo

Aiutare potrebbe diventare anche occasione di incontro e vicinanza per tutti i cittadini quindi perché non partecipare? Il ritrovo è previsto per le ore 8.30 davanti al municipio di Sirtori per la squadra che si occuperà della località Ceregallo. Invece, per la squadra che si occuperà della zona di Montevecchia, ritrovo al Centro Parco Ca’ del Soldato. Finita la mattinata è possibile gustare un pranzo rustico offerto dagli organizzatori. La partecipazione è volontaria e l’iscrizione è obbligatoria, inviando una mail a gev@parcocurone.it indicando il cantiere al quale si desidera partecipare. I partecipanti minorenni potranno far parte solo della squadra di Montevecchia e dovranno essere accompagnati da una persona maggiorenne.