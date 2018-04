Iniziare una giornata con una risata. E’ sicuramente successo ai tanti automobilisti che questa mattina hanno percorso la provinciale che da Merate porta verso Vimercate. Sì perchè proprio nel mezzo della rotonda nei pressi di un noto negozio di sport sono comparsi singolari personaggi che indossavano gli abiti dei protagonisti di Guerre Stellari

Guerre stellari a Osnago

Qualcuno ha strabuzzato gli occhi, credendo di stare ancora sognando. Altri si sono fatti una grassa risata. Qualcuno per la verità si è pure spaventato vedendo i due uomini mascherati che simulavano una battaglia stellare. Alcuni automobilisti si sono anche un po’ adirati per il traffico che la singolare scenetta ha ovviamente causato. Alieni? Matti? No semplicemente degli abili comunicatori (per gli appassionati del genere si trattava di due emuli di Palpatine e di una guardia imperiale) che, attraverso la loro comparsata nell’ora di punta del traffico cittadino, hanno acceso i riflettori su una manifestazione.

Giocolandia

Stiamo parlando di Giocolandia, ovvero la kermesse dedicata ai bambini da 0 a 10 anni che andrà in scena nel polo fieristico di Osnago dal 28 aprile al primo maggio (Per Info generali info.giocolandi@gmail.com). C’è quindi da scommettere che la scena di oggi non sarà un episodio isolato… e chissà quali personaggi compariranno in strada nei prossimi giorni