Pro Loco e commercianti insieme per un grande obiettivo. Rilanciare il centro di Merate. E’ questo l’esito dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il sodalizio presieduto dalla giovane Sara Frezzotti e le negozianti del centro che hanno deciso di far ridecollare il progetto de La Nostra Mela.

Pro Loco e commercianti insieme

Il sasso, lanciato nello stagno della desolazione meratese da Daniela Martini e Simona Vitali dell’Erboristeria, ha sollevato le prime onde di un atteso cambiamento. La proposta delle due commercianti di rivitalizzare il centro storico restituendo slancio e vigore all’associazione «La Nostra Mela» ha sortito un primo importante risultato. Lo scorso 5 marzo, mentre erano in corso le operazioni di spoglio elettorale, sedici commercianti cittadini si sono infatti dati appuntamento nella sede della Pro Loco per cominciare a gettare le basi di una nuova e proficua collaborazione.

«In un clima decisamente collaborativo e piacevole abbiamo messo a fuoco i primi obiettivi da raggiungere – sintetizza Ornella Comi, presidente della Nostra Mela, nella lettera inviata in questi giorni a tutti gli esercenti meratesi – In primis la disponibilità a lavorare insieme alla Pro Loco e alle altre associazioni del territorio per far rivivere Merate».

Molti i progetti in cantiere

Diversi i progetti in cantiere, che tuttavia si potranno avviare solo dopo aver fatto la conta dei negozianti interessati a partecipare all’impresa attraverso una nuova campagna di adesione al sodalizio. Solo dopo aver raccolto le iscrizioni, sarà infatti possibile stabilire l’ammontare della quota associativa il cui importo ovviamente dipenderà dal numero degli associati. Primo obiettivo del nuovo corso sarà il Natale, che la Nostra Mela intende far rivivere in tutta la sua magia onde evitare la «città vuota e spenta» del dicembre scorso. Il primo appuntamento, in ordine di tempo, è però fissato per il 24 marzo, giorno in cui si terrà la Caccia al tesoro proposta all’associazione dal Team Lingue.

Animazione dell’Estate Meratese

L’altro progetto su cui il sodalizio concentrerà i suoi sforzi, in collaborazione possibilmente con le associazione cittadine, sarà l’animazione dell’estate meratese.

«Ancora non abbiamo definito bene il progetto, ma l’idea è quella di promuovere nei giorni di sabato dei mesi di maggio, giugno e luglio delle iniziative a basso costo con il coinvolgimento dei bar – spiega Ornella Comi – Il tema a cui abbiamo pensato è “Aperitivo… e arte a Merate”».

Tra le iniziative che il sodalizio intende continuare a promuovere c’è sicuramente il Mercatino dei bambini. «Non solo, vorremmo riproporre l’iniziativa dei disegni dei bimbi in occasione della Festa della Mamma da esporre sulle vetrine dei nostri negozi».