Pro Loco Airuno domani sera si terrà dunque l’assemblea con i soci. Gli iscritti all’associazione sono infatti attesi in via Pizzagalli Magno 4 alle ore 20.

Pro Loco ecco i punti all’ordine del giorno

E’ quindi prevista per domani sera, 15 marzo, l’assemblea ordinaria del sodalizio airunese. I Soci dell’associazione sono dunque convocati nella sala consigliare di Airuno in via Pizzagalli Magno 4, alle ore 20:00. All’ordine del giorno ci saranno infatti i seguenti punti:

1. Relazione annuale del presidente, Matteo Tavola.

2. Approvazione bilancio consuntivo 2017.

3. Approvazione bilancio preventivo 2018.

4. Programmazione 2018.

5. Varie ed eventuali.