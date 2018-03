“È ufficiale: entro l’estate verrano finalmente aggiudicati i lavori – che partiranno poi nel corso del mese di ottobre – per le opere di pulizia, recupero e consolidamento dello storico ponte di Paderno d’Adda”. Ad annunciarlo è Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese del Partito Democratico appena rieletto per un secondo mandato alla Camera.

Interventi al ponte di Paderno

“Come promesso dopo aver ottenuto i quasi 20 milioni di euro di finanziamenti necessari, ho continuato a seguire da vicino l’iter per la riqualificazione del ponte” Prosegue Fragomeli. “Sollecitata RFI riguardo la tempistica delle opere, ho recentemente avuto conferma riguardo il programma nel suo complesso. Ad oggi, infatti, concluse le analisi sul materiale ferroso del ponte, si stanno chiudendo anche i rilievi di indagine sul terreno e sullo stato di fatto dell’opera. In tal modo, entro la primavera potrà essere completata la progettazione esecutiva e, una volta conclusi anche i tavoli tecnici con gli Enti locali atti a stabilire le modalità di messa in opera dei lavori, entro la fine dell’estate saranno aggiudicati definitivamente i lavori che, come detto, prenderanno quindi il via nel mese di ottobre. La consegna prevista, da ultimo, resta fissata ad ottobre 2020».

Il commento del sindaco

“Vengo a conoscenza con piacere di questa riaffermata volontà di RFI, avvalorata dal crono programma degli interventi, se pur dilatato rispetto alle previsioni iniziali causa la complessa progettualità unitamente alla tortuosa trafila burocratica” commenta Renzo Rotta, sindaco di Paderno d’Adda. “Ringrazio l’Onorevole Fragomeli che, ancorché impegnato nella campagna elettorale in un altro collegio, ha continuato e continua a seguire l’iter della vicenda, dimostrando attaccamento ed interesse per il territorio lecchese. La sua rielezione è meritata ed applaudita”.

Fragomeli commenta le elezioni politiche

“Anche se quelli appena trascorsisono stati indubbiamente giorni convulsi, carichi di aspettative deluse e di rammarico per un’occasione di continuità ormai sfumata, non dobbiamo dimenticarci che i bisogni di un territorio non possono essere archiviati con un cambio di governo, ma continuano invece ad essere impegni ben definiti sui quali è fondamentale continuare a lavorare senza soluzione di continuità” conclude infine Fragomeli. “Pertanto, dopo un doveroso e sincero ringraziamento a tutte le persone che, votando PD, hanno permesso la mia rielezione, voglio assicurare che il mio impegno resterà inalterato e che, anzi, aumenterà ancora in ragione di uno sguardo ora allargato anche verso la Brianza monzese, in uno sforzo continuo ad operare sempre al meglio delle mie possibilità, per il bene tanto del Paese quanto della nostra comunità”.