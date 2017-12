Pizza democratica per fare gruppo e raccogliere dei fondi per le attività future. Il Partito Democratico di Merate invita il centro-sinistra al Caminun di Pagnano.

Pizza democratica a Merate

Alle ore 20.15, giovedì prossimo, il Pd di Merate si riunirà per una cena condivisa con i simpatizzanti e gli iscritti. La pizzata sarà dunque un’occasione per rinsaldare un gruppo appena rinato e per celebrare il Natale con una raccolta fondi per le attività future. Al Caminun, di Pagnano, ci sarà così l’opportunità di dialogare anche con onorevoli, rappresentanti provinciali e regionali. La pizza democratica potrebbe così diventare un’occasione per valutare il valore svolto e capire le sfide che attendono il partito in futuro.

L’idea del circolo

“Fare politica in modo serio ha un costo”, è scritto nel comunicato stampa diffuso dal Pd Merate. L’auto-finanziamento, unito dunque ad una piacevole serata, sembra essere la strategia migliore per sopperire alla scarsità di fondi con cui i circoli devono convivere. Per partecipare alla pizzata sarà necessario iscriversi entro mercoledì 20 dicembre. Per farlo basterà scrivere una mail a “pdmerate@gmail.com” o lasciare il nome nel google form che si aprirà cliccando il seguente link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPwfFUPxDOUTxQJ9oH7t0uT155K3wyYfYUOHc-f0lBmFuiMA/viewform?usp=sf_link