Nuova vita per il Bel sit grazie al regista Popi Bonnici, noto anche come l’uomo var. Le voci si stavano rincor rendo ormai da qualche mese in paese e la conferma è arrivata nei giorni scorsi: dietro la nuova proprietà che intende riportare lo storico locale che si a ffaccia sul Ponte San Michele ai fasti di un tempo c’è anche il responsabile della regia delle partite di Serie A. Residente a Porto d’Adda, è però molto legato soprattutto alla Brianza meratese

Bel sit

Era il 2007 quando lo storico proprietario del ristorante Bel Sit Osvaldo Villa aveva annunciato con grande commozione di voler lasciare l’attività, cedendo il locale cui era affezionato agli imprenditori bergamaschi della famiglia Paganelli. Da allora il Bel Sit, entrato nel cuore a tutti i padernesi, aveva conosciuto un lento declino che lo aveva portato perfino alla chiusura definitiva nel 2015, anche in seguito a spinose vicende giudiziarie.

Chi è Popi Bonnici, l’uomo var

Popi Bonnici è il deus ex machina delle immagini dello sport più amato dagli italiani, ovvero il calcio. Infatti è coordinatore dell’attività editoriale dei registi della Lega di serie A. Non solo ma è amnche l’uomo var ovvero il guru delle immagini della moviola in campo.

