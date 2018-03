Neve e polemiche. La segnalazione giunge da un lettore, che all’ora di pranzo di quest’oggi si è trovato in grossa difficoltà per via di strade decisamente poco – probabilmente addirittura per nulla – battute dai mezzi spargisale e dagli spazzaneve. E’ accaduto nella zona del Lissolo, al confine tra i territori di La Valletta Brianza e Sirtori.

Neve e polemiche al Lissolo

“Via della Villa e via Lissolo alle ore 12 di venerdì 2 febbraio. Una vergogna. Che prendano esempio dal comune di Viganò, alle 7 le strade erano già tutte pulite”. Inequivocabile il messaggio inviatoci dal nostro lettore. Al quale ha pure allegato alcune foto che mostrano, in modo altrettanto chiaro, la coltre nevosa che copriva il manto stradale. Difficilmente percorribile anche se muniti di gomme da neve. Come sempre, insomma, la neve si porta appresso malcontento, lamentele e una coda di polemiche che è destinata a proseguire anche per tutto il fine settimana. Le previsioni, infatti, non promettono nulla di buono…