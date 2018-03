Neve a Merate. La situazione delle strade in centro è tutto sommato buona, va peggio nelle frazione, dove evidentemente i mezzi spargisale sono passati con meno frequenza.

Neve a Merate la situazione di strade e marciapiedi

In centro, proprio in questi minuti, sono al lavoro gli operai che stanno spargendo il sale sui marciapiedi. Per evitare la formazione di ghiaccio e scongiurare quindi cadute da parte dei pedoni. Anche il manto stradale del quadrilatero del centro città è accettabile, anche se è sempre consigliabile usare molta prudenza. Va peggio invece nelle zone più periferiche di Merate. A Cassina Fra’ Martino, di fatto la frazione più lontana dal centro, le strade sono coperte da un leggero manto vischioso. E le criticità sono quindi maggiori.