Nel cuore di Arlate, frazione di Calco, apre un cannabis shop. Il negozio è attivo da oggi, 8 maggio, e sabato è in programma l’inaugurazione.

Cannabis shop

In particolare si tratta di un hempshop ovvero un locale dove sono in vendita di articoli e prodotti riguardanti la canapa o derivati-realizzati con la stessa (abbigliamento, cosmetica, alimenti, libri, riviste, dvd, ecc). A gestirolo è Martyn Bappoo con il supporto di Niccolò Mangiarotti. I due assicurano “Lo sballo non c’entra niente, noi vendiamo relax. Vogliamo dare valore a tutto ciò che deriva dalla canapa, mostrando i suoi benefici e cercando di cambiare l’idea che si ha di questa piant”.

A Lecco

In Lombardia si sta assistendo ad un vero e proprio boom di questo fenomeno. Nella città di Lecco sono due i growshop. Si tratta di Green Inside – Hemp Shop – Growshop – Head Shop , negozio di articoli biologici situato in via Bovara e Non Solo Erba Grow Head di Via Magenta.

Cosa è la cannabis “leggera”

14 gennaio 2017 è entrata in vigore nell’ordinamento giuridico italiano la legge 242/2016, che contiene le disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Tra i vari aspetti di cui tratta, la norma in questione consente agli agricoltori di coltivare piante di cannabis con una percentuale di Thc non superiore allo 0,6%. Da qui l’espressione «Cannabis light».

