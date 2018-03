È passato un anno dalla tragica mattina in cui Catalin Listar, ragazzo di Verderio oggi diciannovenne, si scontrò con una macchina all’altezza del passaggio a livello di Ronco Briantino. Come ogni mattina, in sella alla sua moto, andava a lavorare alle Onoranze Funebri Mattavelli di Osnago. Da quel giorno Catalin si trova in stato di coma, restando aggrappato alla vita, ma immerso in un mondo tutto suo. Un mondo che condivide con la persona che più lo ama, mamma Eugenia Odagiu.

In coma da un anno

E’ proprio mamma Eugenia a raccontare, con incredibile forza la loro storia, la loro vita, il coraggio del giovane. Un coraggio che anche a lei non manca. Anzi. “Sono una mamma e le speranze non potrà mai togliermele nessuno – racconta con grandissima emozione – Catalin è sempre stato un ragazzo fortissimo e nella sua vita lo ha sempre dimostrato. Gli sono successe tante di quelle cose, ma lui le ha sempre superate e tante volte anche io non posso fare altro che chiedermi come abbia fatto. Perfino i medici mi dicono che se fosse stata un’altra persona non ce l’avrebbe fatta”.

Le parole della mamma

Oggi Catalin Listar, iè ricoverato in un istituto di Guanzate. “Gli faccio ascoltare la musica che gli piace, gli parlo, faccio tutto ciò che può stimolarlo e andrò sempre avanti a sperare” racconta la madre. ” Sono sicura che lui mi ascolta. Gli dico spesso: “Guai a te se molli…”

La storia di Catalin e Eugenia in una toccante pagina speciale sul Giornale di Merate in edicola dal 27 febbraio