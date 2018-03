Minoranza Cernusco inviperita. E protagonista di un gesto clamoroso nel Consiglio comunale in corso in questi minuti: i consiglieri Gennaro Toto, Valentina Pavanati e Salvatore Krassowski hanno infatti abbandonato l’aula in segno di protesta.

Minoranza Cernusco abbandona l’aula

Oggetto del contendere è stato il vincolo di segretezza imposto dalla maggioranza sul progetto della multiutility del gas che si sta costituendo. “Chiedere la segretezza non è legale, viola l’articolo 43 del testo unico degli enti locali, l’obbligo si sottoscrivere segretezza per avere la documentazione è un atto puramente strumentale” hanno affermato i consiglieri dell’opposizione in un documento letto proprio durante il Consiglio.