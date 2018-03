Manutenzione a Barzago, per la cura del verde e dei sentieri del Comune, domenica è intervenuta anche la Protezione Civile Bosisio Parini, convenzionata col Comune. Gli interventi sono stati effettuati in un tratto della roggia Lambro del Molinello nei pressi del centro sportivo in via Leopardi.

Manutenzione a Barzago, lavori in una zona impervia

Nel tratto della roggia Lambro del Molinello sono state abbattute alcune piante deteriorate che sovrastavano il corso d’acqua. Il luogo è, infatti,di difficile accesso per via dei rovi e delle sterpaglie, ma, ad ogni modo, sono stati raggiunti risultati concreti. Sul luogo erano presenti anche l’assessore Mattia Decio, anch’egli volontario della Protezione Civile e il consigliere delegato all’ambiente Mirko Ceroli che hanno ringraziato a nome dell’Amministrazione, l’aiuto dei volontari. I lavori sono destinati a proseguire anche dopo la pausa di Pasqua.