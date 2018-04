Mamma e amministratrice si laurea a 53 anni e dona i regali in beneficenza.

Si laurea a 53 anni

Silvana Redaelli, attuale capogruppo di minoranza a Mussaglia, mercoledì mattina è stata proclamata dottoressa in Psicologia all’Università ECampus di Novedrate. Ci è riuscita lavorando al mattino in un ufficio a Monticello, al pomeriggio nell’azienda del marito e accudendo due figlie. Senza dimenticare l’impegno politico. “E’ stata dura, da tre anni a questa parte non ho avuto un weekend per me. Non so da quanti mesi non leggo un romanzo o non mi concedo una pausa di relax”.

Donna forte e generosa

La neo dottoressa non ha voluto regali di laurea, bensì ha chiesto a tutti di fare donazioni a «L’Altra Metà del Cielo», associazione meratese che assiste le donne vittime di violenze.

