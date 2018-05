E’ enorme il dolore per la morte di Lorenzo Pizzuco. Quest’oggi i compagni dell’istituto Viganò di Merate, dove il 18enne di Verderio frequentava il quarto anno, gli hanno reso omaggio facendogli visita alla camera ardente allestita all’ospedale Mandic. Con loro anche la preside e alcuni professori.

Lorenzo Pizzuco, grande il dolore

Sono tanti gli adolescenti che hanno rivolto un pensiero a Lorenzo, che nella tragica alba di domenica mattina, mentre tornava da una serata in discoteca, ha trovato la morte lungo via Milano a Robbiate. Solo un paio di chilometri e sarebbe arrivato a casa. Da mamma Silvana, papà Enzo e dalla sorella Antonella, distrutti dal dolore. Come distrutti sono gli amici, increduli di fronte a una tragedia tanto grande. “Ci lasciano sempre le persone migliori ma nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta” ricorda un amico sulla bacheca Facebook di Lorenzo. E ancora: “Sempre col sorriso, sempre allegro, non eri un semplice amico come tanti.. eri e rimarrai per sempre un fratello, ora porta felicità e allegria anche lassù! Ti vogliamo bene Pizzu rimarrai sempre nei nostri cuori”.

Domani il funerale

Saranno tantissimi gli amici che domani, martedì, alle 15 gremiranno la chiesa parrocchiale di Verderio Superiore. Quella chiesa che si trova a pochi passi dall’abitazione di Lorenzo. Tra i presenti ci sarà anche una delegazione del Viganò di Merate, dove quest’oggi l’istituto ha rivolto a Lorenzo il primo pensiero. Proiettando, nello schermo dell’atrio, la foto del 18enne di Verderio con una scritta tanto semplice quanto sentita: “Ciao Lorenzo”.