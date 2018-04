L’oratorio di Merate piange Silvio Cogliati, il suo infaticabile cuoco che grazie al suo grande impegno aveva ottenuto anche la civica benemerenza nel 2011. Si è spento nelle scorse ore, da tempo era ricoverato in ospedale.

Silvio Cogliati, addio al cuoco dell’oratorio

74 anni di età, Cogliati è stato un’istituzione in oratorio a Merate. Storico volontario, ha prestato servizio in cucina per oltre trent’anni servendo decine di migliaia di piatti durante feste e varie manifestazioni organizzate nella struttura di via Papa Giovanni XXIII. La notizia della sua scomparsa si è sparsa in queste ore a Merate e in molti lo ricordano come una grande persona. Sia lui che la moglie, ma anche il figlio Mirko, vigile del fuoco e soccorritore in Croce Bianca, sono conosciutissimi non solo in città.

Ambrogino d’oro nel 2011

Il suo impegno nell’ambito oratoriano gli era valso la consegna dell’Ambrogino d’oro nell’anno 2011. In quell’occasione vennero premiati anche il pizzaiolo Cristian Marasco, l’avvocato Biagio Spinelli, la Società di mutuo soccorso e l’Osservatorio di Brera.