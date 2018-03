L’inter Club di Imbersago ha festeggiato i suoi primi vent’anni di vita

Vent’anni di Inter Club

L’Inter Club imbersaghese, il più grande dell’intera provincia di Lecco ha compiuto vent’anni. E ha festeggiato proprio in concomitanza con i 110 anni della Beneamata. I soci si sono riuniti alla Trattoria del Cacciatore per una serata di festa. Un centinaio i partecipanti, anche provenienti da altri Inter Club della zona. Al termine della serata si è svolta un’estrazione a premi. In palio, tra le altre cose, le maglie autografate del capitano Icardi e di Skriniar.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti che hanno partecipato. Oltre al sindaco Giovanni Ghislandi, anche il noto cronista Christian Recalcati e il conduttore radiofonico Sergio Sironi. Presente anche Bedy Moratti, sorella di Massimo amatissimo presidente nerazzurro che ha casa proprio ad Imbersago.