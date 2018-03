Provinciale rallentata dai lavori a Osnago. Da alcuni giorni nel tratto compreso tra la Cappelletta e la rotonda del Decathlon, infatti, è in corso l’opera di sistemazione del manto stradale disastrato. E il traffico in quel tratto risulta fortemente rallentato.

Provinciale rallentata per lavori

E’ un disagio probabilmente necessario, quello che stanno subendo gli automobilisti costretti in coda nel basso Meratese. Dopo le nevicate delle scorse settimane, infatti, l’asfalto lungo la Provinciale nel territorio di Osnago risultava in condizioni pessime. Con la presenza di profonde e pericolose buche. I lavori di rifacimento del manto stradale sono in corso d’opera e soprattutto nel tratto compreso tra la Cappelletta e il Decathlon i disagi alla circolazione sono piuttosto consistenti.