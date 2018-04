L’arcivescovo Mario Delpini a colloquio con i giovani della Brianza meratese. E’ in corso questa sera l’incontro tra il monsignore e decine di ragazzi provenienti dagli oratori e dal mondo associazionistico del territorio che hanno risposto all’appello e che hanno gremito il salone dell’oratorio San Giovanni Bosco e San Filippo Neri di Merate.

Arcivescovo Delpini con i giovani

“Se tu hai qualcosa da dire al vescovo io ti ascolto volentieri”. Questo il titolo della serata alla quale hanno partecipato diverse delegazioni di ragazzi e parroci della Brianza meratese e casatese. Tra loro, oltre ovviamente a quella meratese capitanata da don Luigi Peraboni e don Luca Rognone, anche quella di Osnago con don Costantino Prina, quella di Cernusco con don Alfredo Maggioni, quella di Casatenovo con don Andrea Perego e diverse altre.

Una chiacchierata informale

L’arcivescovo si è messo in ascolto proprio delle esigenze dei ragazzi, che avevano anticipato alcune domande via mail nei giorni scorsi. Quella di questa sera è la prima di due serate nel territorio per monsignor Delpini. Domani, venerdì, sarà infatti ospite della parrocchia di Valaperta a Casatenovo per celebrare l’anniversario di consacrazione della chiesa parrocchiale.