L’Abio dona cinque letti elettrici alla Pediatria del Mandic. Il commosso ringraziamento del dottor Felice Cogliati.

Questa mattina la presentazione alla stampa dell’ultima donazione dell’Abio

Una conferenza stampa sentita e partecipata, quella organizzata questa mattina nel reparto di Pediatria del Mandic dall’Abio di Merate. Occasione e pretesto della cerimonia, la presentazione alla stampa dei cinque nuovi elettrici donati al reparto diretto dalla facente funzioni Emilia Massironi. Sentito il ringraziamento del dottor Enrico Frisone. Il direttore socio sanitario dell’Asst di Lecco ha infatti avuto parole di sincero apprezzamento nei confronti dell’Abio, della sua presidente Anna Maria Petino e di tutti i volontari.

Commosso il ringraziamento dell’ex primario

“La cura, l’amore e la sollecitudine che per 21 anni hanno guidato il vostro operato hanno lasciato segni profondi nel cuore dei bambini e dei genitori, ma anche segni tangibili in tutto il reparto. Grazie di cuore”. Con queste parole l’ormai ex primario Felice Cogliati ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine ai volontari che hanno reso la Pediatria del Mandic un reparto speciale.

“Grazie a tutti gli sponsor”

Anna Maria Petino, presidente dell’Abio, ha infine voluto ringraziare tutte le associazioni e i privati cittadini che hanno contribuito alla raccolta fondi. I volontari dell’associazione anzitutto, ma anche la Pro Loco di Merate, Dentro&Fuori – Bagai di Binari di Cernusco, il coadiutore dell’oratorio di Merate, l’associazione di commercianti La Nostra Mela e tra i privati la signora Laura Riva.