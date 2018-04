L’osnaghese Franco Terlizzi, idolo della Brianza appassionata di reality show ha abbandonato il programma Isola dei Famosi. Intorno all’addio c’è un alone di mistero alimentato dai professionisti del gossip.

Terlizzi abbandona Isola dei famosi

L’avventura del personal trainer in tv e sull’isola di Cayo Cochinos era iniziata a Gennaio. Terlizzi infatti aveva sbaragliato tutti gli altri concorrenti conquistando o il popolo di internet, che a suon di like e voti tramite il sito o la app del reality web «Saranno isolani» lo aveva decretato naufrago a tutti gli effetti. Il brianzolo, durante la permanenza sull’isola, era anche stato protagonista di una aspra polemica per una presunta frase omofoba. A fine marzo l’abbandono, dettato ufficialmente per motivi di salute.

Il mistero

Sembra però che dietro l’addio, che ha deluso molti appassionati del programma, ci siano tensioni e liti (forse addirittura una “rissa”) con altri vip presenti sull’isola. Quel che è certo è che sono in tanti a rimpiangere la simpatia dell’ex pugile.

Idolo della Gialappa’s

Terlizzi per altro era anche diventato l’idolo della Gialappa’s Band che gli ha anche dedicato un “video di addio” (clicca qui per vederlo)