Inter Club Imbersago domani sera festeggia il 20° anniversario di fondazione con una cena sociale per soci e simpatizzanti.

L’Inter Club festeggia due importanti ricorrenze

Durante la serata oltre a festeggiare il 20° di fondazione verrà celebrato anche il 110° anniversario dell’Inter. Inoltre, interverranno alcuni ospiti e verrà effettuata anche una sottoscrizione a premi con in palio maglie ufficiali, palloni firmati e biglietti per una partita a San Siro. Appuntamento domani alle 20 nella trattoria dei cacciatori a Imbersago, l’iniziativa avrà un costo di 35 euro. Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione chiamare i numeri: 348.8535491 – 366.1011448.